Решением бюро исполкома Российского футбольного союза утверждено положение о системе материальной поддержки судей и инспекторов РФС, сообщает пресс-служба организации.
Теперь арбитры РПЛ и Суперлиги смогут получить средства на компенсацию медицинских расходов, за пропущенные матчи по причине болезни или травмы, а также расходы на психолога.
Ранее стало известно, что чемпионат России по футболу сезона-2022/2023 начнётся 17 июля этого года, а завершится 3 июня следующего года.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин». Поднялись в высший дивизион из ФНЛ «Оренбург», «Торпедо» и «Факел».
- 10 июня 2022
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