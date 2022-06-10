Робсон оценил назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Робсон оценил назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.
«Мир меняется, много чего меняется. Сейчас работают многие тренеры, которые моложе, нежели те, с которыми в своё время работал я. Если новый тренер поставит игру «Спартаку», организует всё как надо и начнёт добиваться результата, то все забудут, что он молодой и у него нет опыта. Есть пример из моей любимой бразильской команды — это «Палмейрас»: там сейчас работает достаточно молодой специалист и уже два года он достигает успехов с этой командой. Дело не в возрасте», — передаёт слова Робсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
С начала 2022 года Гильермо возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.
- 10 июня 2022
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