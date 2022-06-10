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Робсон — о «Спартаке»: нигде в Европе не видел, чтобы тренеры менялись каждые полгода

Робсон — о «Спартаке»: нигде в Европе не видел, чтобы тренеры менялись каждые полгода
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Бывший футболист «Спартака» Робсон оценил назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

«Если бы это было в Бразилии, то это нормальная практика. Там меняются каждые полгода. Нигде в Европе я не видел, чтобы менялись тренеры каждые полгода, в том числе и в России. Мне это не кажется нормальным. С другой стороны, руководство клуба не враги себе — они ищут лучший вариант. Они ищут тренера, который дал бы результат, поэтому их решения объяснимы.

Как адаптироваться игрокам к постоянным сменам тренера? Это проблема не только для Бразилии, но и для всей Латинской Америки. Там много более требовательные болельщики, чем в Европе. Специалисты начинают работать, и их начинают душить. Не каждый тренер в этой обстановке может работать. Ко всему прочему в Бразилии пресса достаёт молодых тренеров. Если у них не получается, то я им не завидую. Их давят каждый день», — передаёт слова Робсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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