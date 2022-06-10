Робсон ответил на вопрос, принял бы предложение войти в тренерский штаб «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Робсон ответил на вопрос, принял бы предложение войти в тренерский штаб московского клуба.



«Мне не нравится разговор в гипотетической форме. Я не получал никакого предложения от «Спартака». Если такое предложение поступит, то сразу решение не приму. Посижу, подумаю, поанализирую. Возможно, приму это предложение. Для меня главное не должность в команде, а то, чтобы я мог приносить пользу», — передаёт слова Робсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.