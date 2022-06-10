Робсон назвал трёх лучших игроков «Спартака» в прошедшем сезоне

Бывший футболист «Спартака» Робсон назвал трёх лучших игроков клуба в прошедшем сезоне.



«Тот парень, который ушёл в «Марсель» (Жиго. — Прим. «Чемпионата»). Тот парень, который забил и поднял футболку в честь своей умершей мамы (Соболев. — Прим. «Чемпионата»). Парень, который играет вингера. По-моему, он русский (Бакаев. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Робсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 9 июля московская команда сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.