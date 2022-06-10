Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Робсон назвал трёх лучших игроков «Спартака» в прошедшем сезоне

Робсон назвал трёх лучших игроков «Спартака» в прошедшем сезоне
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Робсон назвал трёх лучших игроков клуба в прошедшем сезоне.

«Тот парень, который ушёл в «Марсель» (Жиго. — Прим. «Чемпионата»). Тот парень, который забил и поднял футболку в честь своей умершей мамы (Соболев. — Прим. «Чемпионата»). Парень, который играет вингера. По-моему, он русский (Бакаев. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Робсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 9 июля московская команда сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.

Новость по теме
Робсон: десятая строчка — не место для «Спартака». Клуб заслуживает большего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022