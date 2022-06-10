Робсон рассказал, как отнёсся к исключению «Спартака» из Лиги Европы

Бывший футболист «Спартака» Робсон рассказал, как отнёсся к исключению клуба из Лиги Европы.



«Надо уважать решения УЕФА, какими бы они ни были. Надо продолжать работать и ждать своего шанса», — передаёт слова Робсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 9 июля московская команда сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.

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