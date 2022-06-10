Российский тренер Заур Тедеев возглавил «Аланию». Об этом сообщает пресс-служба владикавказцев.

Новый главный тренер красно-жёлтых подписал контракт с клубом на три года. В сентябре 2021 года Тедеев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова». Затем специалист стал старшим тренером ростовчан. С 2022 года Тедеев руководил молодёжной командой «Ростова».

Напомним, 29 мая стало известно, что главный тренер «Алании» Спартак Гогниев покинул свой пост.

Гогниев возглавил «Аланию» в июле 2019 года. За три сезона работы специалист вывел владикавказскую команду из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-жёлтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России. По итогам сезона-2021/2022 «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.