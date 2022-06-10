Робсон: как изменился «Спартак» с 2001 года? Я бы не назвал эти изменения положительными

Бывший футболист «Спартака» Робсон поделился мнением о том, как изменился «Спартак» с 2001 года.



«Как изменилась Москва за 12 лет? С 2001 по 2010 год Москва изменилась намного больше. Если сравнивать с тем временем, когда я играл, — совершенно другой город. Сейчас тоже изменилось, но пока не так заметно. Я сейчас здесь второй день. Но во всяком случае я сужу по местам, где был.



Как изменился «Спартак» с 2001 года? Я бы не назвал эти изменения положительными. Надеюсь, руководство клуба думает о том, как выправить ситуацию и вернуться к легендарности. Сейчас есть стадион — в моё время его не было. Сейчас есть база! Большое значение имеет то, что «Спартак» выиграл Кубок России. Это придаст уверенности и игрокам, и команде, и руководству», — передаёт слова Робсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 9 июля московская команда сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.

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