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Вадим Гаранин поделился эмоциями после ухода из «Енисея»

Вадим Гаранин поделился эмоциями после ухода из «Енисея»
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Бывший главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин поделился эмоциями после ухода из красноярского клуба.

«Прежде всего от всей души хочу поблагодарить футбольный клуб и нашего генерального директора Алексея Ивахова. Благодаря ему я окунулся в атмосферу профессионализма и ответственности. Спасибо игрокам за их мужской характер и их отношение к футболу. Спасибо болельщикам за психологическую подпитку, за тёплые слова. С помощью «Енисея» я делаю следующий шаг в своём развитии», — сказал Гаранин.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» в пятницу назначит Гаранина на пост главного тренера. Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Под его руководством клуб впервые завоевал серебряные медали чемпионата России. Сообщалось, что Федотов может возглавить ЦСКА.

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