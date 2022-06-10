ЖФК «Локомотив» разгромил «Рязань-ВДВ» со счётом 9:0 на «РЖД Арене»

Женский «Локомотив» одержал разгромную победу в матче 14-го тура женской Суперлиги с «Рязанью-ВДВ», забив девять безответных мячей. Встреча проходила в Москве на «РЖД Арене».
Семь голов были забиты в первом тайме. Нелли Коровкина оформила хет-трик и отдала четыре голевые передачи, Марина Фёдорова и Татьяна Морина оформили по дублю, Алёна Рузина и Наталья Машина отличились после перерыва.
«Локомотив» повторил рекорд, установленный в прошлом сезоне, тогда команда Елены Фоминой одержала победу в матче с казанским «Рубином» также со счётом 9:0.
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ЖФК «Локомотив» — действующий чемпион Суперлиги, обладатель Кубка России и Суперкубка России. 18 июня в Москве железнодорожницы сыграют во втором в истории розыгрыше Суперкубка с серебряным призером прошлого сезона — московским ЦСКА.
После 13 туров текущего сезона Суперлиги «Локомотив» расположился на третьем месте турнирной таблицы, «Рязань-ВДВ» — на последней строчке.
Нелли Коровкина занимает первое место в списке лучших бомбардиров этого сезона Суперлиги, в её активе 13 забитых мячей.
- 10 июня 2022
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