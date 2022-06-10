Источник: Пирло скоро объявят тренером турецкой команды «Фатих Карагюмрюк»

Бывшего главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло скоро назначат наставником турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, скоро будет официально объявлено о назначении итальянца. Пирло уже подписал контракт и в ближайшие часы присоединится к турецкой команде.
Напомним, Андреа Пирло возглавлял «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов «старая синьора» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту».
В завершившемся сезоне-2021/2022 «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков. Чемпионом страны стал «Трабзонспор».
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