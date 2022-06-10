ЦСКА планирует использовать Гайча в следующем сезоне

Московский ЦСКА не хочет расставаться с нападающим Адольфо Гайчем, сообщает Metaratings. По информации источника, клуб не рассматривает вариант с новой арендой форварда. Гайч возвращается в Москву 13 июня, после чего отправится на первый сбор армейцев.
Ранее появилась информация, что ЦСКА предлагает аргентинскому «Ривер Плейт» выкупить трансфер нападающего Адольфо Гайча. Аргентинский клуб находится в поисках нападающего на замену Хулиану Альваресу, который вернулся в английский «Манчестер Сити» по истечении срока аренды.
23-летний Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан Лоренсо». Через полгода аргентинский футболист отправился на правах аренды в итальянский «Беневенто», а минувший сезон отыграл в испанской «Уэске». В ЦСКА Адольфо в 19 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
- 10 июня 2022
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