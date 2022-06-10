Стало известно, какие игроки поедут с «Рубином» на летний сбор

Стало известно, какие игроки отправятся в составе «Рубина» на летний сбор команды. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.
Вратари: Дюпин, Медведев, Исмаилов, Янович.
Защитники: Зуев, Самошников, Г. Зотов, Грицаенко, Тесленко, Савицкий, Нижегородов.
Полузащитники: Мусаев, Чуперка, Иванов, Апшацев, А. Зотов, Йевтич, Коновалов, Попов, С.Бакаев, Кабутов, Костюков, Ломовицкий, Кузнецов, Суриков, Фаттахов.
Нападающие: Фамейе, Лисакович, Игнатьев, Моторин, Косарев.
Ранее сообщалось, что «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника и капитана «Велеса» Мамаду Майга. Недавно стало известно о переходах в «Рубин» полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова.
- 10 июня 2022
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