Стало известно, какие игроки поедут с «Рубином» на летний сбор

Стало известно, какие игроки отправятся в составе «Рубина» на летний сбор команды. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Вратари: Дюпин, Медведев, Исмаилов, Янович.

Защитники: Зуев, Самошников, Г. Зотов, Грицаенко, Тесленко, Савицкий, Нижегородов.

Полузащитники: Мусаев, Чуперка, Иванов, Апшацев, А. Зотов, Йевтич, Коновалов, Попов, С.Бакаев, Кабутов, Костюков, Ломовицкий, Кузнецов, Суриков, Фаттахов.

Нападающие: Фамейе, Лисакович, Игнатьев, Моторин, Косарев.

Ранее сообщалось, что «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника и капитана «Велеса» Мамаду Майга. Недавно стало известно о переходах в «Рубин» полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артёма Попова.