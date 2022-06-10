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Михаил Опарин перешёл в «Ахмат»

Михаил Опарин перешёл в «Ахмат»
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Голкипер «Енисея» Михаил Опарин подписал контракт с «Ахматом», рассчитанный на два года, сообщает пресс-служба грозненского клуба. После истечения срока договора «Ахмат» имеет право продлить соглашение ещё на один год.

Ранее стало известно о предметном интересе «Ахмата» к Опарину. 29-летний голкипер недавно продлил контракт с красноярским клубом, но в его договоре была фиксированная опция выкупа, которую грозненцы рассчитывали активировать.

Напомним, «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский клуб набрал 42 очка в 30 матчах. Чемпионом России завершившегося сезона стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков. Новый сезон стартует 17 июля.

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