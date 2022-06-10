Михаил Опарин перешёл в «Ахмат»
Поделиться
Голкипер «Енисея» Михаил Опарин подписал контракт с «Ахматом», рассчитанный на два года, сообщает пресс-служба грозненского клуба. После истечения срока договора «Ахмат» имеет право продлить соглашение ещё на один год.
Ранее стало известно о предметном интересе «Ахмата» к Опарину. 29-летний голкипер недавно продлил контракт с красноярским клубом, но в его договоре была фиксированная опция выкупа, которую грозненцы рассчитывали активировать.
Напомним, «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский клуб набрал 42 очка в 30 матчах. Чемпионом России завершившегося сезона стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков. Новый сезон стартует 17 июля.
Новость по теме«Краснодар» и банк Уралсиб запустили карту для болельщиков
Комментарии
- 10 июня 2022
-
23:38
-
23:36
-
23:18
-
23:16
-
23:11
-
23:05
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:14
-
22:11
-
21:42
-
21:42
-
21:39
-
21:32
-
21:27
-
21:18
-
21:14
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:21
-
20:17
-
20:17
-
20:12
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:47
-
19:43
Партнерский контент