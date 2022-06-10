Австрия — Франция: хозяева поля вышли вперёд

Сборная Австрии принимает на своём поле национальную команду Франции в рамках третьего тура группового этапа Лиги А в Лиге наций. Встреча проходит на стадионе «Эрнст Хаппель» в городе Вена (Австрия). Идёт 40-я минута, хозяева поля ведут со счётом 1:0.



Сборная Австрии вышла вперёд на 37-й минуте встречи. Автором единственного к данному моменту гола стал нападающий национальной команды Андреас Вайман. Он воспользовался точной передачей от партнёра по сборной полузащитника Конрада Лаймера. При этом территориальное преимущество на стороне Франции.



На данный момент сборная Австрии занимает второе место в турнирной таблице Лиги А, группы 1, набрав три очка. Сборная Франции занимает третье место, записав в свой актив одно очко.