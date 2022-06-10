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Луиш Кампуш стал футбольным советником «ПСЖ»

Луиш Кампуш стал футбольным советником «ПСЖ»
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Португальский специалист Луиш Кампуш стал футбольным советником «Пари Сен-Жермен».

«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», который я считаю самым амбициозным и великолепным клубом в мире. Мы разделяем одно и то же видение развития, в которое я твердо верю, и я с нетерпением жду начала работы над продвижением исключительного потенциала клуба», — цитирует Кампуша пресс-служба парижан.

Всемирно известный футбольный эксперт Луиш Кампуш является пионером в разработке и улучшении игры, известным своим современным и инновационным подходом. На протяжении своей карьеры португалец сопровождал выступления многих известных футболистов, одновременно сопровождая появление новых талантов, которые с тех пор стали крупными игроками.

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