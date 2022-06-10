Лепёхин: место проведения Суперкубка должны определять за год — тогда не будет разговоров

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал решение провести Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.



«Я считаю, что матч надо было проводить на нейтральной территории, чтобы меньше было разговоров. Такие знаковые матчи должны проходить на определённом стадионе, который будет постоянно главным стадионом страны. Ну и, конечно же, место проведения матча за Суперкубок должно определяться за год до матча и это должно быть записано в регламенте. Тогда не будет никаких разговоров, никто не будет знать чемпиона, обладателя Кубка. И такое условие приняли бы и московские болельщики, и питерские.



Что я думаю о возможном бойкоте матча «Спартаком»? Я ничему не удивлюсь. В нашем футболе бывало всякое, и я предполагаю, что бойкот тоже может быть. Но мне кажется, что смысла в бойкотировании нет. «Спартак» потеряет трофей, даже не приложив никаких усилий», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.