Суарес может продолжить карьеру в «Аталанте»

Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в команде Серии А. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, на форварда претендует «Аталанта», руководство которой уже начало переговоры с окружением игрока. Проблемой могут стать высокие финансовые требования Суареса. Ранее сообщалось, что на атакующего футболиста претендуют «Ривер Плейт», «Интер Майами» и «Астон Вилла».
Суарес выступал за «Атлетико» с лета 2020 года. С тех пор нападающий в 83 матчах во всех турнирах забил 34 гола и отдал шесть результативных передач. Ранее Суарес также был футболистом «Барселоны», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя».
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