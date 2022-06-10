Дания — Хорватия: гости открыли счёт в матче

Сегодня, 10 июня, проходит матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A1 между Данией и Хорватией.

Хорваты открыли счёт в матче на 70-й минуте — отличился Марио Пашалич. Гости разыграли угловой, Марсело Брозович навесил в штрафную, мяч после рикошета отскочил к Пашаличу, который с близкого расстояния пробил Каспера Шмейхеля.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Данией и Хорватией выступают сборные Австрии и Франции, которые также играют сегодня. Дания после двух туров лидирует в своём квартете с шестью очками.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.