Беларусь вырвала ничью у Казахстана в Лиге наций
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10 июня сборная Беларуси встречалась с национальной командой Казахстана в рамках третьего тура группового этапа Лиги C в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Караджордже — Войводина» в городе Нови-Сад (Сербия). Она завершилась ничейным исходом – 1:1.
На 13-й минуте счёт открыл нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. Он воспользовался передачей от защитника Яна Вороговского. Но на 84-й минуте счёт сравнял защитник Владислав Малькевич. Ассист на него оформил полузащитник Валерий Громыко. После этого соперники создавали опасные моменты, но так и не смогли изменить ситуацию.
Сборная Казахстана набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Национальная команда Беларуси (2) – на третьей позиции.
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