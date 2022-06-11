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«Лилль» хочет продать Ботмана за € 34 млн. «Ньюкасл» предлагает на € 5 млн меньше

«Лилль» хочет продать Ботмана за € 34 млн. «Ньюкасл» предлагает на € 5 млн меньше
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Защитник «Лилля» Свен Ботман сменит команду летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, французы хотят выручить за игрока € 34 млн, «Ньюкасл» предложил на € 5 млн меньше запрашиваемой суммы. Сам Ботман заявил, что точно покинет французский клуб в это трансферное окно. Ранее стало известно, что в приобретении игрока заинтересованы «Милан» и «сороки».

Ещё после окончания январского окна Ботман заявил, что чувствует себя готовым к новому вызову, и сообщил руководству, что покинет «Лилль» в конце сезона.

Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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