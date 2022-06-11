«Лилль» хочет продать Ботмана за € 34 млн. «Ньюкасл» предлагает на € 5 млн меньше
Поделиться
Защитник «Лилля» Свен Ботман сменит команду летом. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, французы хотят выручить за игрока € 34 млн, «Ньюкасл» предложил на € 5 млн меньше запрашиваемой суммы. Сам Ботман заявил, что точно покинет французский клуб в это трансферное окно. Ранее стало известно, что в приобретении игрока заинтересованы «Милан» и «сороки».
Ещё после окончания январского окна Ботман заявил, что чувствует себя готовым к новому вызову, и сообщил руководству, что покинет «Лилль» в конце сезона.
Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
Комментарии
- 11 июня 2022
-
01:01
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:24
-
00:22
- 10 июня 2022
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:36
-
23:18
-
23:16
-
23:11
-
23:05
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:14
-
22:11
-
21:42
-
21:42
-
21:39
-
21:32
-
21:27
-
21:18
-
21:14
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:21
-
20:17
-
20:17
Партнерский контент