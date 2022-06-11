Ахметов — о ЦСКА: спасибо за бесценный опыт в этом великом клубе!

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов попрощался с московским клубом после завершения контракта.
«К сожалению, этот этап моей карьеры подошёл к концу… Хочу выразить огромную благодарность клубу, который дал мне возможность осуществить свою детскую мечту, сыграть с лучшей и любимой командой мира (мадридским «Реалом») и дважды их обыграть. За все яркие моменты за эти четыре года! Спасибо команде и всему персоналу за каждый прожитый день вместе! Спасибо болельщикам за крутую поддержку в каждом матче вне зависимости от результата, вы топ! Всем тем, кто был причастен к клубу и кто старался помочь внести свой вклад в победы команды!
Я всегда старался отдаваться с полной самоотдачей и с огромным желанием, но не всегда всё получалось так, как я хотел! Аллах знает лучше! Воистину за каждой тягостью наступает облегчение. Главное — всегда верить, работать и идти до конца к своей мечте! Спасибо за бесценный опыт в этом великом клубе!» — написал Ахметов в своих социальных сетях.
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