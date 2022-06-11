Игрок «Ювентуса» Артур может перейти в английский клуб
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Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, в приглашении бразильца заинтересован «Арсенал», другие команды не претендуют на хавбека. Зимой сообщалось о возможном переходе Артура в лондонский клуб, однако в итоге сделка сорвалась из-за того, что стороны не смогли согласовать финансовые аспекты.
Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 20 матчей в итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
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