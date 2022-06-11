Арсен Захарян второй год подряд стал лучшим игроком сезона в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян второй год подряд был признан лучшим игроком сезона в московском клубе, сообщает пресс-служба бело-голубых. За атакующего полузащитника «Динамо» свои голоса отдали 46,3% участников опроса. На втором месте оказался Себастьян Шиманьски (38,6%), на третьем — Даниил Фомин (15,2%).
Всего Захарян сыграл в 29 матчах РПЛ, в которых отличился семь раз и сделал восемь ассистов. Полузащитник прибавил к своему лицевому счёту ещё один гол и голевую передачу в четырёх играх Кубка России.
Московское «Динамо» вместе с Арсеном завоевало бронзовые медали чемпионата России, уступив «Сочи» в борьбе за серебро в последнем туре соревнований. Чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит» — это четвёртое золото сине-бело-голубых подряд.
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