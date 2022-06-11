Источник: «Локомотив» отказался подписать Ахметова. Его предложили «Ахмату» и «Торпедо»

24-летнего российского атакующего полузащитника Ильзата Ахметова, покинувшего накануне московский ЦСКА на правах свободного агента, предложили сразу нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Metaratings.

Как отмечает источник, от услуг футболиста уже успели отказаться в другом московском клубе – «Локомотиве». Среди других вариантов – «Торпедо», вернувший в высший дивизион, и грозненский «Ахмат», эти клубы пока рассматривают возможное подписание экс-футболиста красно-синих.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Напомним, Ахметов стал игроком ЦСКА летом 2018 года, перейдя на правах свободного агента из казанского «Рубина». За армейцев он провёл 104 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами.