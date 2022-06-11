Игрок сборной Андорры забил потрясающий мяч со своей половины поля в матче с Лихтенштейном

27-летний правый защитник сборной Андорры Хесус Рубио отметился великолепным забитым мячом со своей половины поля в матче третьего тура Лиги наций УЕФА со сборной Лихтенштейна (2:1).
Эпизод произошёл на 82-й минуте встречи, которая проходила в Андорре на стадионе «Насьонал». Мяч достался Рубио после того, как его партнёр удачно сыграл в отборе, а Хесус, не раздумывая, зарядил мяч в сторону ворот Лихтенштейна в результате чего он оказался в сетке, перелетев голкипера Беньямина Бюхеля.
Шедевральный гол футболиста Андорры со своей половины поля.
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Рубио выступает в чемпионате Андорры за клуб «Интер Эскальдес». Всю карьеру он провёл на родине, проведя более 30 матчей за национальную команду.
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