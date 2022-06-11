Главный тренер Бельгии — о будущем Лукаку: он хочет быть важной фигурой в клубе

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о ситуации с будущим в лондонском «Челси» 29-летнего нападающего национальной команды Ромелу Лукаку.

«Он хочет быть важной фигурой в клубе и наслаждаться футболом. Я уверен, что решение, принятое летом, будет правильным. В сборной мы довольно спокойно относимся к ситуации с Ромелу. Я знаю, что это важная тема, но в данный момент он пытается восстановиться после травмы, и это единственное, что у него на уме.

Если он останется в «Челси», то это будет обдуманное решение. Если он покинет клуб, то только потому, что так будет лучше для всех. Ромелу — игрок, которого я очень хорошо знаю. Я тренировал его на клубном уровне в «Эвертоне» в очень юном возрасте. Ему было 19 лет, и у него были совсем другие функции, чем сейчас. Теперь он очень зрелый игрок и очень четко понимает, чего он хочет», — приводит слова Мартинеса Goal.

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Напомним, в августе 2021 года «Челси» приобрёл Лукаку у «Интера» за € 113 млн, а сам футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне за «Челси» Ромелу принял участие в 44 матчах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.