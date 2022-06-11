Снейдер: я мог стать, как Месси и Роналду, но мне просто не хотелось

38-летний известный бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, выступавший за «Реал» и «Интер», рассказал, что мог выступать на одном уровне с мировыми звёздами – Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Я мог бы стать таким же, как Месси или Роналду. Мне просто не хотелось этого делать. Я наслаждался своей жизнью и спокойно мог позволить бокал вина за ужином. Лео и Криштиану разные, ради своего успеха они пожертвовали многим. Но меня всё вполне устраивает, моя карьера по-прежнему была потрясающей», — приводит слова Снейдера Daily Star.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
Напомним, Снейдер провёл за карьеру 573 матча, в которых забил 152 мяча и отдал 145 результативных передач. Он по-прежнему является рекордсменом сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей.
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