Снейдер объяснил переход в «Галатасарай», когда у него было предложение от «Ливерпуля»

38-летний известный бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, выступавший за «Реал» и «Интер», объяснил, почему выбрал переезд в Турцию и выступления за местный «Галатасарай», а не переход в «Ливерпуль».

«Многие были удивлены моим выбором в пользу «Галатасарая», когда было предложение и от «Ливерпуля». Но я победитель, моя цель – награды, поэтому я отправился в Турцию, потому что думал, что выиграю больше в «Галатасарае» и стану чемпионом, и впоследствии, как мне кажется, сделал правильный выбор. У меня были прекрасные годы в этой стране», — приводит слова Снейдера Daily Star.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.

Напомним, Снейдер провёл за карьеру 573 матча, в которых забил 152 мяча и отдал 145 результативных передач. Он по-прежнему является рекордсменом сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей. В составе «Галатасарая» он завоевал восемь трофеев за четыре года.