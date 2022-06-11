Президент Примеры: «Барселона» — это машина для зарабатывания денег

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о текущем финансовом положении в «Барселоне».

«Сейчас у «Барселоны» идёт процесс восстановления после убытков в размере более € 500 млн. Они сотрудничают с налоговой службой, находят компромисс со своими игроками. Если бы тоже самое случилось с условным «Эльче» — это другой разговор, но сине-гранатовые – это прежде всего бренд и отличный клуб. В экономическом плане каталонцы — это машина для зарабатывания денег.

Причины таких крупных потерь очевидны – это пандемия коронавируса, а также, частично, различные операционные потери по выплатам игрокам, какие-то судебные иски. Из этих € 500 млн, около € 190 млн — это потери от пандемии, € 160 – 170 млн – это различные амортизационные исчисления, а остальное – потери от управления клубом в эпоху Бартомеу.

Несмотря на то, что лига приняла решение, что потери от коронавируса могут быть компенсированы в течение пяти лет, и это делает их потери менее значительными, они знают, что должны работать по правилу один к трём. То есть, при продаже игрока за € 100 млн, они могут потратить лишь € 33 млн на покупку нового. Со временем они смогут вернуться к показателю один к одному», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.