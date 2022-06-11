Главный тренер сборной Франции отреагировал на ничью с Австрией в Лиге наций

53-летний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ничейном исходе выездной встречи третьего тура Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (1:1).
«Три очка в этом матче были более чем реальны. Мы очень раздосадованы таким результатом. Многие наши игроки были уставшими, но это не оправдание. Я рад, что Килиан Мбаппе был на поле в течение 30 минут, так как он очень важен для нашей команды.
Цель на матч заключалась в том, что мы хотели больше играть на флангах, поэтому мы вернулись к нашей схеме 4-2-3-1. Мы создали много моментов с флангов — в целом, это сработало», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций.
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В первом квартете Лиги А после трёх туров лидером является сборная Дании (6), за ней следуют Австрия (4) и Хорватия (4), а замыкает группу Франция (2).
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