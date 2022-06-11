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Вице-президент «Барселоны» заявил о критической финансовой ситуации в клубе

Вице-президент «Барселоны» заявил о критической финансовой ситуации в клубе
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Бывший президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о финансовой ситуации в каталонском клубе.

«Барселона» всё ещё находится в кризисе. 16 июня состоится ещё одна важная Ассамблея делегатов, чтобы попытаться воскресить «мёртвую команду».

Ситуация по-прежнему критичная, но преимущество по сравнению с тем, что было год назад, заключается в том, что мы знаем, где мы находимся, и какая у нас проблема. Мы знаем, из-за чего случилась эта драма.

Задолженность — € 500 млн. К этому долгу можно было бы добавить около € 150 млн убытков, если бы мы ничего не делали. Я уже говорил однажды, если кто-то хочет помочь клубу, дайте € 500 млн. Это то, что нам нужно, чтобы спасти «Барселону», — приводит слова Ромеу Sport.es.

Тер Штегену («Барселона») попробовали забить с центра поля.

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