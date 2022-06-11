«Барселона» хочет за де Йонга более € 100 млн
Поделиться
«Барселона» хочет получить за полузащитника Френки де Йонга более € 100 млн, сообщает ESPN.
По информации источника, испанский клуб считает предложения «Манчестер Юнайтед» дешёвыми. Они ждут запроса на трансфер, который удовлетворит их желание продать игрока за определённую сумму.
Напомним, с сезона-2022/2023 английскую команду будет тренировать Эрик тен Хаг, который работал с 25-летним нидерландским футболистом в «Аяксе». Именно тен Хаг настаивает на подписании де Йонга.
Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. С 2018 года де Йонг вызывается в сборную Нидерландов.
Комментарии
- 11 июня 2022
-
07:03
-
06:43
-
06:26
-
06:21
-
06:03
-
05:44
-
05:35
-
04:27
-
04:17
-
03:58
-
03:56
-
03:29
-
03:09
-
03:09
-
02:48
-
02:33
-
02:24
-
02:13
-
02:04
-
02:02
-
01:46
-
01:32
-
01:31
-
01:15
-
01:01
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:24
-
00:22
- 10 июня 2022
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:36
-
23:18
Партнерский контент