«Барселона» хочет за де Йонга более € 100 млн

«Барселона» хочет получить за полузащитника Френки де Йонга более € 100 млн, сообщает ESPN.



По информации источника, испанский клуб считает предложения «Манчестер Юнайтед» дешёвыми. Они ждут запроса на трансфер, который удовлетворит их желание продать игрока за определённую сумму.



Напомним, с сезона-2022/2023 английскую команду будет тренировать Эрик тен Хаг, который работал с 25-летним нидерландским футболистом в «Аяксе». Именно тен Хаг настаивает на подписании де Йонга.



Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. С 2018 года де Йонг вызывается в сборную Нидерландов.