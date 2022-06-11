Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Пятов сегодня проведёт свой последний матч за сборную Украины

Андрей Пятов сегодня проведёт свой последний матч за сборную Украины
Комментарии

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов завершит международную карьеру. Матч его страны с Арменией станет последним для вратаря в футболке национальной команды.

Футболист в одной из социальных сетей опубликовал свою фотографию в форме сборной Украины в юном возрасте и подписал её следующим образом: «Этот мальчик даже не догадывается, что его последний матч за сборную состоится 11 июня 2022 года».

Напомним, сегодня, 11 июня, Украина в рамках Лиги наций УЕФА на стадионе «ЛКС» в Польше примет сборную Армении.

Андрей Пятов выступает за «Шахтёр» с 2007 года. Голкипер в начале карьеры также успел поиграть за украинскую «Ворсклу». Футболист на протяжении многих лет являлся основным вратарём сборной Украины.

Ирландия — Украины. Отменённый гол Тараса Качарабы.

Новость по теме
Пятов — о поражении Украины: могли сыграть на ЧМ. Не из-за жалости или солидарности с нами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022