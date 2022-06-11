Андрей Пятов сегодня проведёт свой последний матч за сборную Украины

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов завершит международную карьеру. Матч его страны с Арменией станет последним для вратаря в футболке национальной команды.

Футболист в одной из социальных сетей опубликовал свою фотографию в форме сборной Украины в юном возрасте и подписал её следующим образом: «Этот мальчик даже не догадывается, что его последний матч за сборную состоится 11 июня 2022 года».

Напомним, сегодня, 11 июня, Украина в рамках Лиги наций УЕФА на стадионе «ЛКС» в Польше примет сборную Армении.

Андрей Пятов выступает за «Шахтёр» с 2007 года. Голкипер в начале карьеры также успел поиграть за украинскую «Ворсклу». Футболист на протяжении многих лет являлся основным вратарём сборной Украины.

Ирландия — Украины. Отменённый гол Тараса Качарабы.