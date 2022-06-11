«Шахтёр» ведёт переговоры с «Легией» о проведении домашних матчей еврокубков

Донецкий «Шахтёр» ведёт переговоры с варшавской «Легией» о проведении трёх домашних матчей на их стадионе в рамках следующего группового этапа Лиги чемпионов, сообщил спортивный директор команды Дарио Срна Associated Press.



«Шахтёр», «Динамо», «Днепр-1, «Заря» и «Ворскла» могут проводить матчи чемпионата Украины в Польше.



Рассматривается вариант, при котором эти пять клубов на время выступления в еврокубках будут играть матчи чемпионата Украины в Польше. После того, как команды завершат участие в еврокубках, они вернутся в Украину, где проведут оставшиеся матчи сезона.



Благодаря этому украинские клубы хотят получить возможность задействовать своих легионеров в матчах еврокубков и внутреннем чемпионате.

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