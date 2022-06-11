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«Тоттенхэм» может приобрести игрока сборной Украины

«Тоттенхэм» может приобрести игрока сборной Украины
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Английский «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант с покупкой центрального защитника «Динамо Киев» и сборной Украины Илья Забарного, сообщает UA-Футбол со ссылкой на Football.London.

По сведениям источника, скауты лондонского клуба давно следят за игрой украинского футболиста и могут предпринять попытку осуществить его трансфер этим летом. Осложнить переговоры может сумма, которую «Динамо» запрашивает за переход своего защитника.

Также сообщается, что помимо Забарного в трансферный список «Тоттенхэма» на усиление линии обороны входят Пау Торрес, Алессандро Бастони, Клеман Лангле и ряд других футболистов.

19-летний Илья Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 15 млн.

Самые яркие покеры в АПЛ.

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