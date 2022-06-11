Полузащитник сборной Украины отклонил предложения о трансфере от «Милана» и «Ювентуса»

Крайний полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик отклонил трансферные предложения от итальянских грандов «Милана» и «Ювентуса», чтобы перейти в «Байер», сообщает UA-Футбол со ссылкой на Sempremilan.it.

По сведениям источника, футболист принял такое решение, так как не уверен, что будет получать постоянную игровую практику в итальянских клубах.

Ранее сообщалось, что «Байеру» удалось согласовать трансфер игрока с донецким клубом, а также достичь устной договорённости о переходе с самим футболистом. Сторонам осталось лишь оформить эту сделку официально.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Михаила Мудрика в € 9 млн. Его контракт с «Шахтёром» рассчитан до декабря 2026 года.

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