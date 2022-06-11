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«Барселона» продвинулись в переговорах о новом контракте с Гави

«Барселона» продвинулись в переговорах о новом контракте с Гави
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«Барселона» продвинулась в переговорах о новом контракте с испанским полузащитником команды Гави, сообщает AS.

По информации источника, стороны близки к подписанию соглашения. Клуб и игрок провели новый раунд переговоров.

По сведениям источника, сумма отступных за 17-летнего Гави составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.

Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

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