«Барселона» продвинулись в переговорах о новом контракте с Гави

«Барселона» продвинулась в переговорах о новом контракте с испанским полузащитником команды Гави, сообщает AS.
По информации источника, стороны близки к подписанию соглашения. Клуб и игрок провели новый раунд переговоров.
По сведениям источника, сумма отступных за 17-летнего Гави составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.
Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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