Украинские клубы ведут переговоры о проведении домашних матчей еврокубков в Польше

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша прокомментировал вариант с проведением в Польше еврокубковых матчей украинских команд.

«Всё зависит от обстоятельств, но мы с самого начала заявили, что организуем весь процесс, чтобы наши друзья из-за восточной границы ни в чём не нуждались. Если есть воля и желание украинской стороны, то мы к их услугам.

Я знаю, что такие переговоры ведутся между клубами, а мы, Польский футбольный союз, поддерживаем весь процесс с законодательной и логистической сторон. Когда придёт время, то все стороны обязательно сообщат о деталях, но мы не хотим говорить что-то раньше времени», — приводит слова Кулеши Sportarena.com.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» ведёт переговоры с варшавской «Легией» о проведении трёх домашних матчей на их стадионе в рамках следующего группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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