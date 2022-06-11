Гарет Саутгейт: игра при пустых стадионах — позор для Англии, как для страны

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча с Италией в рамках Лиги наций УЕФА высказался о минимально допустимой заполняемости трибун на эту игру.

«Если это и позор, то для Англии, как для страны.

Я не уверен, что многие люди, которые ранее вызвали проблемы, были футбольными фанатами. Мы достаточно говорили об этом, мы говорили об этом после финала и когда впервые было назначено наказание.

Что я скажу, так это то, что подавляющее большинство наших фанатов, которые ездили в Германию, вели себя блестяще. Большое им спасибо, потому что, возможно, люди думали что-то другое, но подавляющее большинство с честью себя вело и поддерживало нас», — приводит слова Саутгейта The Athletic.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии была дисквалифицирована на два матча из-за поведения фанатов перед игрой на «Уэмбли» с Италией в финале Евро-2020 прошлым летом. Сегодняшнюю игру Лиги наций смогут посетить только 3 000 человек, в основном это школьники до 14-ти лет.

Англия уступила Венгрии в матче Лиги наций.