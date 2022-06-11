Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 11 июня

Сегодня, 11 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах А, В и С.



Лига А (группы 3 и 4)

Англия — Италия (Вулверхэмптон, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);

Венгрия — Германия (Будапешт, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);

Нидерланды — Польша (Роттердам, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);

Уэльс — Бельгия (Кардифф, 21:45 мск);

Лига В (группы 1 и 3)

Украина — Армения (Лодзь, 16:00 мск — текстовая онлайн-трансляция);

Ирландия — Шотландия (Дублин, 19:00 мск);

Румыния — Финляндия (Бухарест, 21:45 мск);

Ченогория — Босния и Герцеговина (Подгорица, 21:45 мск);

Лига С (группа 1)