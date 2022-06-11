Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 11 июня
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Сегодня, 11 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах А, В и С.
Лига А (группы 3 и 4)
- Англия — Италия (Вулверхэмптон, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);
- Венгрия — Германия (Будапешт, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);
- Нидерланды — Польша (Роттердам, 21:45 мск — текстовая онлайн-трансляция);
- Уэльс — Бельгия (Кардифф, 21:45 мск);
Лига В (группы 1 и 3)
- Украина — Армения (Лодзь, 16:00 мск — текстовая онлайн-трансляция);
- Ирландия — Шотландия (Дублин, 19:00 мск);
- Румыния — Финляндия (Бухарест, 21:45 мск);
- Ченогория — Босния и Герцеговина (Подгорица, 21:45 мск);
Лига С (группа 1)
- Фарерские острова — Литва (Торсхавн, 19:00 мск);
- Люксембург — Турция (Люксембург, 21:45 мск).
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