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Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 11 июня

Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 11 июня
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Сегодня, 11 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах А, В и С.

Лига А (группы 3 и 4)

Лига В (группы 1 и 3)

  • Украина — Армения (Лодзь, 16:00 мск — текстовая онлайн-трансляция);
  • Ирландия — Шотландия (Дублин, 19:00 мск);
  • Румыния — Финляндия (Бухарест, 21:45 мск);
  • Ченогория — Босния и Герцеговина (Подгорица, 21:45 мск);

Лига С (группа 1)

  • Фарерские острова — Литва (Торсхавн, 19:00 мск);
  • Люксембург — Турция (Люксембург, 21:45 мск).
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024
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