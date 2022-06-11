Победы Израиля и Словакии — в видеообзорах матчей Лиги наций УЕФА

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Албании принимала Израиль. Встреча состоялась на стадионе «Эйр Албания (Арена Комбетаре)» в Тиране (Албания) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В компенсированное время первого тайма счёт открыл игрок сборной Албании Армандо Броя, успешно реализовавший пенальти. На 57-й минуте футболист сборной Израиля Манор Соломон сравнял счёт. На 73-й минуте Соломон оформил дубль и установил итоговый счёт.
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В другом матче игрового дня Азербайджан принимал Словакию. Встреча прошла на стадионе «Далга Арена» в Мардакане (Азербайджан) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил нападающий сборной Словакии Владимир Вайсс.
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