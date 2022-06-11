Эмерик Лапорт опубликовал свою статистику после непопадания в символическую сборную АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на непопадание в символическую сборную английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
После объявления символической команды сезона Лапорт выложил на своей странице в социальных сетях свою статистику. Испанский защитник выполнил больше всего передач в лиге (2767), также у него самый высокий процент точности передач (94,85%). Кроме того, Лапорт стал самым результативным защитником АПЛ, забив четыре гола в минувшем сезоне.
Напомним, в символическую сборную АПЛ сезона-2021/2022 попали шесть футболистов «Ливерпуля», три игрока «Манчестер Сити», а также по одному футболисту лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 11 июня 2022
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