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Эмерик Лапорт опубликовал свою статистику после непопадания в символическую сборную АПЛ

Эмерик Лапорт опубликовал свою статистику после непопадания в символическую сборную АПЛ
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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на непопадание в символическую сборную английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

После объявления символической команды сезона Лапорт выложил на своей странице в социальных сетях свою статистику. Испанский защитник выполнил больше всего передач в лиге (2767), также у него самый высокий процент точности передач (94,85%). Кроме того, Лапорт стал самым результативным защитником АПЛ, забив четыре гола в минувшем сезоне.

Напомним, в символическую сборную АПЛ сезона-2021/2022 попали шесть футболистов «Ливерпуля», три игрока «Манчестер Сити», а также по одному футболисту лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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