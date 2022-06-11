Керимов: Дзюба должен забить свои десять мячей в «Фенербахче»
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Комментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, поделился мнением о будущем бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, а также оценил его возможный переход в чемпионат Турции.
«В принципе Артёму эта лига вполне подходит. Тем более что там не очень хорошо обороняются и есть возможность себя показывать, особенно с такими партнёрами по команде, какие есть в «Фенербахче». Свои десять мячей Дзюба должен забить. В прошедшем сезоне лучшим нападающим команды стал Дурсун – у него 15 голов. Играл не постоянно, но вроде остаётся. Классический фактурный форвард, но не такой техничный и хуже в подыгрыше. Дзюба сильнее», — сказал Эльвин Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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