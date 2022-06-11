Керимов: руководство «Фенербахче» хочет Суареса. Дзюба может быть четвёртым в списке

Комментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, поделился мнением о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче».



«Сейчас команду возглавил Жорже Жезуш, и клуб намерен взять в нападение звезду: Суареса, Сеферовича или Абубакара. При этом Сеферовича хочет именно Жезуш, потому что они работали вместе, а Суареса хочет руководство клуба – так пишут в Турции. Думаю, Дзюба может быть четвёртым или шестым в этом списке», — сказал Эльвин Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.



Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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