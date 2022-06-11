Академия РФС провела очную сессию для тренеров на лицензии международного уровня «С-УЕФА»

Академия Российского футбольного союза провела первую очную сессию обучения тренеров на лицензии международного уровня «С-УЕФА» нового набора, сообщает пресс-служба РФС.
Согласно Тренерской конвенции УЕФА, лицензия «С-УЕФА» является начальной ступенью в структуре тренерского образования и ориентирована на современные требования развития футбола и подготовки тренеров, работающих на уровне массового футбола. Она даёт возможность начать тренерскую деятельность, а также определить чёткий путь дальнейшего развития в этой области для всех, кто хочет повысить свои навыки: от родителей и волонтёров до учителей и тех, кто уже работает в сфере футбола.
УЕФА согласовал набор и последовательное проведение на базе Академии РФС нескольких пилотных групп на лицензию «С-УЕФА» в 2022 году. После окончательного подтверждения со стороны УЕФА возможности проводить обучение по данной программе Академия РФС будет планировать самостоятельную организацию обучения на лицензию «С-УЕФА» в регионах.
- 11 июня 2022
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