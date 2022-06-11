Радимов: Семак — лучший тренер РПЛ, без вариантов

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о наставнике основной команды санкт-петербургского клуба, Сергее Семаке.

«Семак выигрывает, а другие меняют тренеров — логично, что он лучше всех. Если из 18 человек никто не победил Семака, то логично? Логично. Не опираясь на цифры, Семак всё равно лучший. Однако это субъективно: для кого-то лучший Ваноли, а для кого-то — Каррера. Если смотреть на цифры, то тут без вариантов», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка. Высшим достижением в еврокубках при Сергее Семаке стал выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/2019.