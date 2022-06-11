Керимов объяснил, помешает ли Дзюба «Фенербахче» вписаться в лимит на легионеров

Комментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, поделился мнением о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Фенербахче», а также оценил его с точки зрения лимита на легионеров.
«Раньше можно было выпускать на поле не больше восемь легионеров, теперь уже не больше семи в основе. У «Фенера» ситуация достаточно хорошая. У них есть пять сильных турецких игроков. Клуб может спокойно взять иностранца – тут нет проблемы в плане лимита», — сказал Эльвин Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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