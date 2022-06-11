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Керимов: € 2 млн для Дзюбы? «Фенербахче» в долгах, но на футболистов есть деньги

Керимов: € 2 млн для Дзюбы? «Фенербахче» в долгах, но на футболистов есть деньги
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Комментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, поделился мнением о возможных попытках «Фенербахче» приобрести бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Команда находится в долгах. Это нормально для турецких топ-клубов – иметь задолженность в 250 миллионов евро. Владелец «Фенербахче» – Али Коч из богатой семьи Кочей. В Турции существует свой внутренний финансовый fair play, по которому клубы отчитываются каждые полгода. Поскольку «Фенербахче» этой весной играл в еврокубках и продолжит выступать в них в следующем сезоне, у клуба есть возможность тратить деньги на футболистов. Плюс ходят слухи, что «Фенер» может платить и в конверте, если не вписывается в финансовый fair play. Али Коч готов тратить свои деньги на команду», — сказал Эльвин Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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