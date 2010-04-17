Зюзин: "Нижний Новгород" постарается привезти очки из Брянска

Капитан ФК «Нижний Новгород» Максим Зюзин поделился своим мнением о предстоящем 18 апреля матче пятого тура в первом дивизионе чемпионата России с брянским «Динамо».

«На выездные матчи команда отправляется с хорошим настроением. После двух домашних побед будем стараться привезти очки с выезда, чтобы порадовать своих болельщиков. Будем биться, а там уже как получится. Как говорится, мяч круглый.

Мы неудачно начали сезон. Никто, в том числе и мы сами, не ожидал, что так стартуем в чемпионате, ведь на сборах наша команда показывала неплохую игру. Что касается матча в манеже (матч 1-го тура „Иртыш“ — »НН" 1:0 — прим.), то не стоит забывать, что обе команды оказались в одинаковых условиях. Я не думаю, что «Иртышу» привычнее играть в таких условиях, ведь в летнее время и на предсезонных сборах омские футболисты всё равно выступают и тренируются на открытом воздухе. Тем не менее, проиграли первый матч, а после боя, как говорится, кулаками не машут. Тем более в том матче меня удалили с поля за две жёлтые карточки.

Поэтому в Екатеринбурге с «Уралом» я уже не играл, а смотрел встречу с трибуны. Конечно, переживал за ребят, но помочь им не мог. В той игре в наши ворота залетело всё, что можно. Все голы наша команда пропустила со стандартных положений", — приводит слова Зюзина OneDivision.ru.